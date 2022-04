Evatronix SA z nowościami na targach międzynarodowych

Evatronix SA, polski producent skanerów eviXscan 3D, rozpoczyna wiosenne tournée po największych światowych imprezach branżowych i technologicznych. Podczas zbliżających się targów i konferencji firma przedstawi swoje najnowsze produkty oraz jej najlepiej sprzedające się skanery wspierające metrologię 3D i automatyczną kontrolę jakości: eviXscan 3D FinePrecision oraz Optima+M.

Specjaliści firmy zademonstrują wysokiej klasy skanery 3D różniące się zakresem skanowania i dokładnością. Zaprezentują również rozwiązania dla przemysłowej kontroli jakości, takie jak system automatycznego skanowania oraz skanery 3D zintegrowane z robotami współpracującymi.

W Europie zespół firmy Evatronix będzie można spotkać na Międzynarodowych Targach Kontroli Jakości Control 2022, które odbędą się w Centrum Wystawowym w Stuttgarcie w dniach od 3 do 6 maja. Podczas targów Mach -Tech oraz The Industrial Days odbywających się na terenie HUNGEXPO w Budapeszcie w dniach od 10 do 13 maja, marka eviXscan 3D będzie reprezentowana przez firmę DDD Control -węgierskiego partnera Evatronix. Z kolei w terminie 17-20 maja na odbywających się w paryskim Nord Villepinte Exhibition Centre targach Global Industrie 2022 z ofertą firmy Evatronix będzie obecny jej francuski dystrybutor – firma MCE Metrology. Jednym z najważniejszych wydarzeń, w którym bielska firma weźmie udział, będzie Rapid + TCT, czyli największa i najbardziej wpływowa impreza w Ameryce Północnej poświęcona produkcji addytywnej. Konferencja odbędzie się w dniach 17-19 maja w Huntington Place w Detroit. Sezon wiosennych targów polski producent skanerów 3D zakończy w Poznaniu, na targach ITM Industry Europe 2022, które będą odbywały się w dniach od 31 maja do 3 czerwca 2022. Podczas tej imprezy Evatronix SA zaprezentuje się wspólnie z firmami klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (SA&AM) działającego przy Katowickiej SSE SA.

O firmie Evatronix

Evatronix SA projektuje usługowo urządzenia elektroniczne i mechatroniczne wraz z towarzyszącym im oprogramowaniem. Najczęstsze ich zastosowanie to systemy Internetu Rzeczy. Firma, we współpracy ze sprawdzonymi podwykonawcami, realizuje także serie prototypowe, produkcję pilotażową i niskoseryjną projektowanych urządzeń. Evatronix SA jest też producentem skanerów 3D sprzedawanych pod marką eviXscan 3D. W oparciu o rozwijaną przez siebie technologię skanowania 3D, Evatronix projektuje i wdraża automatyczne systemy kontroli jakości.

Na rynku polskim Evatronix działa także jako dostawca obwodów drukowanych i oprogramowania Pulsonix do projektowania obwodów drukowanych. Innowacyjność firmy i jej globalny zasięg została doceniona przez lokalny samorząd: w 2019 roku uzyskała ona prestiżową nagrodę firmy roku miasta Bielsko-Biała.